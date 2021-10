CHIANG RAI: In Folge der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen strömten am Freitag Tausende Ausflügler in den Phu-Chi-Fa-Nationalpark in der Provinz Chiang Rai im Norden des Landes, um mit der Familie oder mit Freunden einen erholsamen Tag in der Natur zu genießen.

Der Nationalpark ist ein beliebtes Reiseziel für Inlandstouristen und wurde Anfang dieses Jahres als Maßnahme zur Unterdrückung der Covid-19-Ausbreitung vorübergehend geschlossen.

In der Zeitung „The Nation“ informierte der Präsident der Tap Tao Subdistrict Administration Banterng Kruawong, dass der Nationalpark verschiedene Maßnahmen ergriffen habe, um das Covid-19-Risiko gering zu halten. Die Sicherheit der Besucher sei jedserzeit gewährleistet, betonte Khun Banterng.

Phu Chi Fa ist ein Berggebiet und ein nationaler Waldpark in Nord-Thailand. Es befindet sich am nordöstlichen Ende der Phi Pan Nam Range, 12 Kilometer südwestlich von Doi Pha Tang am östlichen Rand des Distrikts Thoeng in der Provinz Chiang Rai.