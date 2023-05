Foto: The Nation

PATTAYA: Die Polizei, die am Montag (1. Mai 2023) eine Razzia in einem Luxushotel in Pattaya durchführte, geht der Behauptung nach, dass der Betrieb eines illegalen Casinos durch die Bestechung von Regierungsbeamten mit 2 Millionen Baht ermöglicht wurde.

Die Polizei nahm bei der Razzia im Asia Pattaya Hotel in Jomtien in den frühen Morgenstunden des Montags 93 Verdächtige, hauptsächlich indische Staatsangehörige, fest.

Sie beschlagnahmten auch Spieltische und -chips, Spielkarten, Überwachungskameras und Smartphones, nachdem sie die Verdächtigen beim Kartenspielen und anderen Spielen im Sampao-Saal des Hotels entdeckt hatten.

In Gewahrsam genommen wurden 83 Inder, vier Staatsangehörige von Myanmar und sechs Thailänder.

Foto: The Nation

Die Polizei sagte, Sitranan K., 32, die Organisatorin des illegalen Casinos, habe gestanden, dass sie den indischen Touristen jeweils 50.000 Baht für Unterkunft, Verpflegung, Flüge und Transport berechnet habe. Sie hatte den Saal des Hotels für 120.000 Baht als Spielhölle für die indischen Besucher gemietet, so die Polizei.

Sie fügten hinzu, dass die thailändischen Verdächtigen gestanden haben, dass eine Bestechungssumme von 2 Millionen Baht an Regierungsbeamte gezahlt wurde, um sicherzustellen, dass das illegale Casino ungestört betrieben werden kann.

Die Bestechungsvorwürfe werden untersucht, und alle Beamten, die für schuldig befunden werden, werden nach dem Gesetz bestraft, kündigte Pattayas Polizeichef Oberst Thanapong Phothi am Dienstag (2. Mai 2023) an.

Er sagte, dass die Verdächtigen in zwei Gruppen aufgeteilt worden seien: die Betreiber des Casinos und die indischen Spieler.

Die Spieler werden in Gewahrsam genommen, um weitere Ermittlungen zu ermöglichen, da die Untersuchung als wichtig erachtet wird, erklärte er.

Die Polizei bereitet sich darauf vor, den Fall gegen die Verdächtigen beim Provinzgericht von Pattaya einzureichen.