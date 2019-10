Best Western eröffnet in Chiang Mai

Von: Björn Jahner | 06.10.19

Das Best Western Prime Square Hotel hat an der Chiang Mai-Lampang Road eröffnet. Foto: Best Western

CHIANG MAI: Die Marke Best Western hat ihr erstes Hotel in Chiang Mai im Norden des Landes eröffnet. Das Best Western Prime Square Hotel befindet sich an der Chiang Mai-Lampang Road und beherbergt 47 Zimmer in zwei Kategorien: Deluxe (36 qm) und Superior (24 qm).

Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen ein Restaurant, Swimming Pool und Fitnesscenter. Es befindet sich sechs Kilometer entfernt vom Chiang Mai International Airport und vier Kilometer vom Thapae Gate in der Altstadt der Nordmetropole.



Infos: www.bestwestern.com.