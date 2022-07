Von: Björn Jahner | 16.07.22

BANGKOK: Drei staatliche Behörden haben eine Vereinbarung über die Integration von Straßenbauprojekten unter einem einzigen Verwaltungssystem unterzeichnet. Mit der Maßnahme sollen die Geschwindigkeit und Effizienz der Bauarbeiten verbessert werden.

Das Department of Highways (DH), das Department of Rural Roads (DRR) und die Expressway Authority of Thailand (Exat), die dem Verkehrsministerium unterstellt ist, unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei 19 Straßenbauprojekten, beginnend mit fünf Bauprojekten im Gesamtwert von 233,7 Mrd. Baht. Die Finanzierung dieser Projekte soll über den Thailand Future Fund erfolgen, während Modelle zur Erzielung von Einnahmen durch die Vermietung von Gewerbeflächen übernommen werden sollen.

Das erste Projekt im Rahmen der Zusammenarbeit wird der Bau einer 30 Kilometer langen Autobahn von Muang Mai nach Kathu in der Inselprovinz Phuket sein. Das Projekt wurde ursprünglich vom DH für den Bau einer Autobahn zwischen Muang Mai und Koh Kaeo untersucht und entworfen. Nach dem neuen Plan wird Exat das Projekt übernehmen und die Autobahn bis nach Kathu und Patong ausbauen. Das Projekt wird voraussichtlich rund 30,4 Milliarden Baht kosten.

Ein weiteres Projekt im Rahmen des neuen Systems ist das Projekt Highway No 305 (Pathum Thani-Rangsit–Ongkharak), das vom DH initiiert wurde. Exat wird auch dieses Projekt übernehmen, wobei geplant ist, die Autobahn mit dem Schnellstraßennetz Udon Ratthaya–Pathum Thani zusammenzuführen.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob sagte, das neue Managementsystem, das von diesen Abteilungen gebildet wird, werde Überschneidungen reduzieren und die Geschwindigkeit und Effizienz der Bauprojekte optimieren.