Von: Björn Jahner | 14.02.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Anlässlich des Valentinstages am Montag (14. Februar 2022) finden in den 50 Bezirksämtern der thailändischen Hauptstadt besondere Veranstaltungen zur Eheschließung am „Tag der Liebenden“ statt.

In den Bezirksämtern Thung Khru, Bang Bon, Chom Thong, Rat Burana, Ladprao, Bang Kho Laem, Chatuchak, Yannawa, Saimai und Bang Khun Thian werden Paare, die am Valentinstag den Bund fürs Leben schließen, mit besonderen Zeremonien und Geschenken belohnt. Eheschließungen werden von 08.00 Uhr morgens bis 16.00 Uhr nachmittags unter Einhaltung der Seuchenschutzregeln durchgeführt.

Paare, die sich im Bezirksamt Bang Rak trauen lassen, werden ihre Liebe in luftiger Höhe vom Nationalen Fernmeldeturm aus bekunden, während 399 Paare, die ihren Hochzeitstermin vor dem 7. Februar registriert haben, eine goldene Heiratsurkunde erhalten. Andernorts werden u.a. Luxushotelaufenthalte und Geschenkgutscheine bekannter Unternehmen unter den Brautpaaren verlost.