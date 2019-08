Besitzer im Hospital: Neun Hunde verhungern

Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.19

Ein trauriges Bild präsentierte sich den Mitarbeitern der Behörde für Tierhaltung am Dienstag in einem Haus in Nonthaburi. Foto: Screenshot Thai Pbs

NONTHABURI: Mitarbeiter der Behörde für Tierhaltung haben am Dienstag in einem Haus vier Hunde vor dem Verhungern gerettet und neun tote Tiere gefunden.

Sie sollen lange Zeit ohne Futter und Wasser in einem Käfig eingesperrt worden sein. In dem Haus in der Siedlung Pakkred Village an der Tiwanont Road sollen die neun toten Hunde verhungert sein. Der Hausbesitzer sagte aus, er und seine Frau hätten nach einem schweren Verkehrsunfall am 9. August in einem Krankenhaus gelegen. Er hatte einen entfernten Verwandten gebeten, sich um seine Hunde zu kümmern, aber dieser war nicht erschienen und hatte die Tiere verhungern lassen. Nachbarn hatten die Behörde alarmiert, weil sie aus dem Haus einen starken Geruch wahrgenommen hatten. Die vier ausgemergelten Hunde wurden versorgt und zu einem Tierarzt gebracht.