BANGKOK: Die Zahl der Provinzen, die zur Bekämpfung des neuen Covid-19-Ausbruchs Selbstquarantäne oder andere Auflagen für Reisende erlassen haben, ist auf 42 gestiegen.

Phichit, Lampang und Ubon Ratchathani waren die letzten, die sich zu 39 anderen Provinzen gesellten, die eine Vielzahl von Beschränkungen für die Einreise in ihre Provinzen beschlossen haben, so ein Update des Innenministeriums. Die dritte Viruswelle, die ihren Ursprung in den Nachtlokalen in Bangkok hatte, hat sich bis Dienstag auf 74 Provinzen ausgebreitet.

Die Maßnahmen, die Besuchern auferlegt werden, variieren von einer Provinz zur anderen. Lampang, zum Beispiel, ordnet an, dass Besucher aus Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Nakhon Pathom und Chiang Mai sich sofort bei den örtlichen Gesundheitsbehörden melden müssen, verlangt aber nicht, dass sie zwei Wochen lang unter Quarantäne stehen, wenn ein Covid-Test negativ ausfällt. In Phichit müssen Reisende aus 61 Provinzen Gesundheitsbehörden kontaktieren, wenn sie die Provinzgrenze überschritten haben. Songkhla hingegen verlangt eine 14-tägige Quarantäne von Besuchern aus drei Bangkoker Bezirken (Bang Khae, Klong Toey und Wattana) sowie aus vier weiteren Provinzen: Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom und Samut Prakan.

Reisenden wird empfohlen, die aktuellen Informationen auf moicovid.com zu überprüfen, da die Regeln in jeder Provinz anders sind. Es gibt keine englischsprachige Version. Provinzen, die Reisenden eine Selbstquarantäne oder andere Beschränkungen auferlegen:

Norden

Chiang Mai

Kamphaeng Phet

Lampang

Lamphun

Nan

Phayao

Phetchabun

Phichit

Phitsanulok

Phrae

Tak

Uttaradit

Nordosten

Amnat Charoen

Bung Kan

Buriram

Chaiyaphum

Khon Kaen

Maha Sarakham

Mukdahan

Nakhon Phanom

Nakhon Ratchasima

Nong Bua Lam Phu

Nong Khai

Sakon Nakhon

Ubon Ratchathani

Udon Thani

Yasothon





Zentralthailand und der Osten

Chai Nat

Lop Buri

Nakhon Sawan

Sa Kaeo

Saraburi

Sing Buri

Uthai Thani





Süden