BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Verkehrsmittel aufgehoben

Von: Redaktion DER FARANG | 13.08.20

BANGKOK: Neben den Schulen können ab Donnerstag auch öffentliche Verkehrsmittel und Sportveranstalter nach monatelanger Pause zum Regelbetrieb übergehen.

Bestehende virusbedingte Beschränkungen hat das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration fast vollständig aufgehoben. Der öffentliche Verkehr - zu Lande und zu Wasser - kann wieder mit normaler Kapazität betrieben werden, so dass eine volle Zahl von Fahrgästen befördert werden kann. Bei Sportveranstaltungen im Freien oder in der Halle können die Zuschauerzahlen in den Stadien erhöht werden, doch muss die Zahl der Teilnehmer weiterhin begrenzt werden, damit die Situation nicht außer Kontrolle gerät.