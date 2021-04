Von: Redaktion DER FARANG | 09.04.21

BANGKOK: Die geplanten erweiterten Öffnungszeiten und Öffnungstage auf dem Chatuchak-Markt hat die Stadtverwaltung als Reaktion auf den jüngsten Ausbruch von Covid-19 auf unbestimmte Zeit verschoben.

Infolgedessen können die Händler des Chatuchak-Marktes am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag keine Waren verkaufen. Die Pläne, den Markt am Freitag, Samstag und Sonntag länger bis 22 Uhr zu öffnen, wurden ebenfalls ausgesetzt. Zudem bleibt das Verbot von Aktivitäten im Bereich des Uhrenturms in Kraft. Der Blumen- und Pflanzenmarkt ist weiterhin von Dienstag bis Donnerstag geöffnet, während der Wochenendmarkt von Freitag bis Sonntag in Betrieb ist.