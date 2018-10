Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.18

PHUKET: Auf der Ferieninsel funktionieren die Alarmwarnsysteme bei einem Tsunami, doch die Beschilderung der Fluchtwege ist nicht ausreichend, zumal Schilder verdreckt und somit unlesbar sind oder aus der Verankerung gerissen wurden.

Das haben Recherchen der „Thai News Agency“ (TNA) ergeben. Reporter gingen nach dem massiven Tsunami vom letzten Freitag in Indonesien der Frage nach: Ist Thailand auf einen weiteren Tsunami vorbereitet? Die Antwort fiel gemischt aus. Die 19 Warnsysteme werden jeden Mittwoch um 8 Uhr getestet, wenn die thailändische Nationalhymne gespielt wird. Der Alarm ist nach Einschätzung vieler Bewohner laut genug. Probleme ermittelten Reporter bei den Fluchtwegen. Einige Schilder seien zu Boden gefallen, weitere nicht lesbar. Zudem sei die Beschilderung unklar und verwirrend, da Hinweise in verschiedene Richtungen zeigten. Thais wären bei einem Alarm verwirrt, ausländische Touristen wüssten nicht, wohin sie flüchten sollten, um sich vor einer hohen Welle in Sicherheit zu bringen. TNA fordert die Behörden auf, die Beschilderung zu überprüfen und zu ergänzen.