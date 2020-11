Von: Redaktion DER FARANG | 17.11.20

BANGKOK: 370 Ratchapreuk-Baumsamen werden demnächst an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) gepflanzt, nachdem sie am Montagmorgen mit der Rakete SpaceX Falcon 9 ins All geschickt wurden. Die Rakete wurde vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral in Florida um 7.27 Uhr Ortszeit zusammen mit vier Astronauten gestartet.

Ratchapreuk, oder Cassia Fistula Linn (Golden Shower), ist der Nationalbaum Thailands. Die Samen werden nach Angaben der National Science and Technology Development Agency (NSTDA) vier Monate lang an Bord der ISS gezüchtet. Auch Basilikum wird angebaut werden.

Die Operation wurde durch die Zusammenarbeit mit der Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) ermöglicht, die eine der fünf am Programm der Internationalen Raumstation teilnehmenden Raumfahrtbehörden ist. Jaxa wird an Bord der ISS ein Landwirtschaftsprogramm mit dem Namen Asian Herbs in Space (AHiS) leiten. Ziel der AHiS ist die Beobachtung der Landwirtschaft in einer Umgebung ohne Schwerkraft. Nach vier Monaten wird das Saatgut nach Thailand zurückgeschickt, heißt es in einer Pressemitteilung der NSTDA. Die NSTDA startet auch ein paralleles Landwirtschaftsprojekt, bei dem High-School-Schüler die Golden Shower-Samen zur gleichen Zeit wie die an Bord der ISS pflanzen.