Berliner Philharmoniker: Archiv mit neuem Klang im Netz

Von: Redaktion (dpa) | 03.06.21

BERLIN: Die Berliner Philharmoniker stellen ihr digitales Archiv in höchster Audioqualität ins Netz.

Über die Digital Concert Hall des Orchesters können ab sofort Aufführungen etwa mit ihren Chefdirigenten Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Simon Rattle und Kirill Petrenko mit dem technischen Standard Hi-Res Audio in Studioqualität abgerufen werden, teilte das Orchester am Mittwoch mit. In den kommenden Monaten sollen auch die Live-Streams aus der Philharmonie auf die neue Technik umgestellt werden. Die Digital Concert Hall überträgt jede Saison rund 40 Konzerte aus der Philharmonie. Im Konzertarchiv sind neben hunderten Aufzeichnungen auch Interviews mit Künstlern abrufbar.