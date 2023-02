Berlinale will «Loriots große Trickfilmrevue» zeigen

Von: Redaktion (dpa) | 23.02.23

BERLIN: Bei der Berlinale steht am Freitag «Loriots große Trickfilmrevue» im Programm.

Die Premiere ist am Nachmittag geplant (14.30 Uhr). Zudem gehen die letzten Filme ins Rennen um die Auszeichnungen, darunter «Bis ans Ende der Nacht» von Regisseur Christoph Hochhäusler (18.45 Uhr). In diesem Jahr konkurrieren insgesamt 19 Produktionen um den Goldenen Bären und die Silbernen Bären. Die Auszeichnungen sollen am Samstagabend verliehen werden. US-Schauspielerin Kristen Stewart leitet die Internationale Jury.