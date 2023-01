Berlinale will Dokufilm mit U2 zeigen

Von: Redaktion (dpa) | 18.01.23 | Aktualisiert um: 21:55

BERLIN: Die Berlinale will beim Festival im Februar auch einen Dokumentarfilm mit der Band U2 zeigen. Die Musiker werden dann auch zu den Filmfestspielen in Berlin erwartet, wie die Festivalleitung am Mittwoch bekanntgab. Der Film «Kiss the Future» erzähle vom Kampf der Menschen Sarajevos während des Bosnienkrieges. Erzählt werde, wie der Mitarbeiter einer Hilfsorganisation mit U2 eine der größten Rockbands gewinnen konnte, um weltweite Aufmerksamkeit für den grausamen Krieg und das Leiden der Bevölkerung zu schaffen.

Der Dokufilm soll in der Reihe Berlinale Special laufen. Die Berlinale gehört neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals, die nächste Ausgabe findet vom 16. bis 26. Februar statt. Am Mittwoch wurde einer Reihe weiterer Filme aus dem diesjährigen Programm bekanntgegeben.

In der Sektion Panorama soll etwa Frauke Finsterwalders «Sisi & Ich» laufen, mit den Darstellerinnen Susanne Wolff und Sandra Hüller. Laut Ankündigung handelt es sich um eine feministische Neuinterpretation des Mythos der österreichisch-ungarischen Kaiserin. Im Panorama ist auch Regisseur Ilker Çatak («Es gilt das gesprochene Wort») mit seinem neuen Film «Das Lehrerzimmer» vertreten. Darin spielt Schauspielerin Leonie Benesch («Babylon Berlin») mit. Ebenfalls im Programm steht ein Dokumentarfilm über Musikerin Joan Baez.

Die Filme gehen nicht ins Rennen um den Goldenen Bären - die Wettbewerbsbeiträge sollen erst am Montag bekanntgegeben werden.