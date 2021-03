Berlinale: Maren Eggert gewinnt Schauspielpreis

Von: Redaktion (dpa) | 05.03.21

BERLIN: Die Schauspielerin Maren Eggert gewinnt einen Silbernen Bären der Berlinale.

Ausgezeichnet wird sie für ihre Hauptrolle in der Tragikomödie «Ich bin dein Mensch», wie die Filmfestspiele in Berlin am Freitag bekanntgaben.