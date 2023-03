Berlinale Forum bekommt neue Leiterin

Von: Redaktion (dpa) | 07.03.23

BERLIN: Die Kuratorin Barbara Wurm wird neue Leiterin des Berlinale Forums. Sie soll den Posten ab 1. August übernehmen, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Wurm sei von 2020 bis 2023 Mitglied im Auswahlkomitee der Internationalen Filmfestspiele Berlin gewesen. Sie war auch für die Filmfestivals goEast in Wiesbaden und DOK Leipzig tätig. Als Slawistin habe sie etwa an den Universitäten Wien, Basel und Berlin «zur osteuropäischen Avantgarde sowie zum (post-)sowjetischen Kino geforscht», hieß es in der Mitteilung.

Das Forum ist eine Filmreihe, die seit 1971 im Rahmen der Berlinale stattfindet und vom Arsenal - Institut für Film und Videokunst kuratiert und organisiert wird. Die derzeitige Leiterin Cristina Nord kehrt laut Mitteilung nach vier Jahren zum Goethe-Institut zurück.