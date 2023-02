Berlinale 2023 - Filmfestspiele in Berlin werden eröffnet

Von: Redaktion (dpa) | 15.02.23

BERLIN: In Berlin beginnen am Donnerstag die Internationalen Filmfestspiele.

US-Schauspielerin Kristen Stewart («Spencer», «Twilight») leitet in diesem Jahr die Internationale Jury, die morgens (10.30 Uhr) ihren ersten Auftritt haben wird. Abends (19.30 Uhr) werden die Filmfestspiele dann feierlich eröffnet. Zum Auftakt läuft danach die Komödie «She Came to Me» von Regisseurin Rebecca Miller. Darin spielen etwa Peter Dinklage, Marisa Tomei und Anne Hathaway mit. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die Eröffnungsfeier zur 73. Berlinale soll beim Fernsehsender 3.sat übertragen werden.