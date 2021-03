Berlinale 2021: Digitaler Festivalteil beginnt

Von: Redaktion (dpa) | 01.03.21

BERLIN: Die Filmfestspiele in Berlin finden wegen der Pandemie vorerst online statt. Am Montagmorgen beginnt ein digitaler Branchentreff - dann sollen online die ersten Filme für Fachleute und Journalisten abrufbar sein. Am Freitag wird bekanntgegeben, welcher Film den Goldenen Bären als wichtigste Auszeichnung bekommt.

Im Wettbewerb konkurrieren diesmal 15 Produktionen, darunter das Regiedebüt von Schauspieler Daniel Brühl mit dem Titel «Nebenan», die Literaturverfilmung «Fabian oder Der Gang vor die Hunde» von Dominik Graf oder der neue Film der Französin Céline Sciamma.

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigen Filmfestivals der Welt. Noch sind die Kinos in Deutschland geschlossen - erst im Juni soll es deswegen ein öffentliches Festival geben. Dann sind Filmvorführungen fürs Publikum geplant. Auch die Auszeichnungen sollen erst im Sommer verliehen werden.