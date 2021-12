Berlin hat nun eine Regierende Bürgermeisterin

BERLIN: Franziska Giffey ist am Ziel. Nach einem harten Wahlkampf und dem Verlust ihres Doktortitels ist die frühere deutsche Bundesministerin nun Berliner Regierungschefin.

Die SPD-Politikerin Franziska Giffey ist neue Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Die 43-Jährige erhielt am Dienstag im Abgeordnetenhaus der deutschen Hauptstadt 84 von 139 Stimmen und führt nun einen rot-grün-roten Senat.

Die frühere Bundesfamilienministerin löst ihren Parteifreund Michael Müller ab, der nach sieben Jahren im Roten Rathaus nicht erneut antrat und in den Bundestag wechselte. Die rot-grün-rote Koalition hat 92 Sitze im Abgeordnetenhaus. Damit fehlten Giffey etliche Stimmen aus dem eigenen Lager. Nötig waren 74 Stimmen.

Nach ihrer Wahl wurde Giffey vereidigt. Anschließend wollte sie die Amtsgeschäfte im Rathaus übernehmen und die zehn Senatorinnen und Senatoren ernennen. Danach sollten diese im Abgeordnetenhaus vereidigt werden. Der Senat ist die Regierung Berlins. Die 3,7-Millionen-Einwohner-Stadt ist ein eigenes deutsches Bundesland.

Die SPD stellt neben der Regierungschefin vier Senatoren, Grüne und Linke je drei. Mit sieben Frauen und vier Männern ist der Senat so weiblich wie noch nie. Am frühen Abend will sich die Regierungsmannschaft zu ihrer ersten Sitzung treffen.

SPD, Grüne und Linke regieren in Berlin seit 2016 gemeinsam, im neuen Senat überwiegen aber neue Gesichter. Berlin hat nun erstmals eine Regierende Bürgermeisterin - und zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung 1990 ein aus der DDR stammendes Stadtoberhaupt. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es vorübergehend zwar schon einmal eine Frau an der Spitze der Stadt gegeben, Louise Schroeder (SPD). Sie amtierte aber 1947/1948 nur kommissarisch als Oberbürgermeisterin.

Die aus Frankfurt an der Oder stammende Mutter eines zwölfjährigen Sohnes hat sich in Berlin bereits als Kommunalpolitikerin einen Namen gemacht. Im Stadtbezirk Neukölln war sie von 2010 an Stadträtin und wurde 2015 Bürgermeisterin. Neukölln mit seinen 325.000 Einwohnern gilt als schwer regierbarer Problembezirk. 2018 wurde sie Bundesfamilienministerin. Im Mai dieses Jahres trat sie im Zuge einer Plagiatsaffäre, die sie den Doktortitel kostete, als Ministerin zurück.

Die SPD hatte die Abgeordnetenhauswahl am 26. September gewonnen, wenn auch mit dem schlechtesten Ergebnis der Nachkriegsgeschichte (21,4 Prozent). Mit Giffeys Wahl werden nun 3 der 16 deutschen Bundesländer von Frauen regiert. Ministerpräsidentinnen gab es bisher schon in Rheinland-Pfalz (Malu Dreyer, SPD) und Mecklenburg-Vorpommern (Manuela Schwesig, SPD). Unter den zehn größten deutschen Städten hat nur eine weitere eine Frau als Stadtoberhaupt (Henriette Reker, Köln, parteilos).