Berlin geht mit Verboten gegen Hamas und ihre Helfer vor

BERLIN: Die deutsche Regierung geht gegen das palästinensische Netzwerk Samidoun mit einem Betätigungsverbot vor, ebenso wie gegen die islamistische Terrororganisation Hamas, die Israel angegriffen hat.

Das erklärte das Bundesinnenministerium am Donnerstag in Berlin auf Anfrage. Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz die Verbote angekündigt.

«Sowohl bei Hamas als auch Samidoun wird es Betätigungsverbote geben», sagte ein Ministeriumssprecher. «Diese Verbote bereiten wir sehr intensiv vor und werden sie schnellstmöglich vollziehen.»

Zu Zeitpunkten und operativen Einzelheiten werde es vorab keine Informationen geben. «Die Hamas ist bereits bisher von der EU als Terrororganisation eingestuft und wird in Deutschland von den Gerichten als ausländische terroristische Vereinigung eingeordnet, was schon bisher entschiedene Maßnahmen der Sicherheitsbehörden ermöglicht hat. Das Betätigungsverbot wird ein weiterer Schritt sein, um jegliche Aktivitäten in Deutschland zu unterbinden», erläuterte er.

Die Sicherheitsbehörden nähmen die islamistische Szene seit den Terrorangriffen der Hamas vom Wochenende noch stärker ins Visier, um Reaktionen sofort zu erkennen und alle rechtsstaatlichen Mittel einzusetzen, um eine Unterstützung und Solidarisierung zu unterbinden. «Die Bundesinnenministerin (Nancy Faeser) hat betont, dass gerade wir in Deutschland eine besondere Verantwortung haben, Bedrohungen gegenüber Jüdinnen und Juden und gegenüber dem Staat Israel mit aller Konsequenz zu verfolgen und zu unterbinden. Das gilt angesichts der entsetzlichen Terrorangriffe der Hamas auf die israelische Bevölkerung jetzt noch einmal mehr», sagte ihr Sprecher.