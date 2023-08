Berlin: Diplomatische Optionen im Niger-Konflikt ausschöpfen

BERLIN: Die deutsche Regierung hat vor dem Sondergipfel westafrikanischer Staaten zum Putsch im Niger laufende Bemühungen um eine gewaltlose Lösung des Konflikts unterstützt.

«Wir begrüßen es natürlich, dass Ecowas sich weiter bemüht, alle diplomatischen Optionen auszuschöpfen und versucht, auf diesem Wege jetzt zu einer Lösung zu kommen. Wohl wissend, dass die Drohung mit einer Militärintervention natürlich weiter im Raum steht», sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin vor dem Treffen der westafrikanischen Staatengemeinschaft am Donnerstag.

Das deutsche Außenministerium wollte auch einen Beobachter zu dem Treffen senden, um Gespräche über die Lage im Niger zu führen. «Unsere Forderung ist und bleibt die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung», sagte der Sprecher.

Die Ecowas-Staatschefs wollen sich in Nigerias Hauptstadt Abuja treffen, um ihr weiteres Vorgehen zu beschließen. Der Staatenbund hatte mit Maßnahmen bis hin zu einem Einmarsch im Niger gedroht, falls die Verfassung des Nigers nicht wiederhergestellt wird. Allerdings ließ der nigerianische Präsident Bola Tinubu erklären, dass Diplomatie «der beste Weg vorwärts» zur Lösung der Krise im Niger sei, wie sein Sprecher sagte. Dies sei «die Konsens-Position der Ecowas-Staatschefs». Nigerias Staatschef ist derzeit Vorsitzender des Staatenbunds.

In der kommenden Woche wolle Entwicklungsministerin Svenja Schulze in die Region fliegen und dabei auch Gespräche mit der Ecowas führen, wie eine Sprecherin in Berlin sagte. Dabei werde es darum gehen, wie Deutschland die Bemühungen um eine friedliche Lösung der Lage im Niger unterstützen kann. Auf dem Programm der Reise stehen von Montag bis Donnerstag Mauretanien und Nigeria. Schulze will sich dort über Entwicklungsprojekte informieren.