Von: Redaktion DER FARANG | 13.02.23

David Jude Jolicoeur von De La Soul singt am 18. März 2017 in Austin. Foto: Jack Plunkett/Invision Via Ap/dpa

NEW YORK: US-Rapper Trugoy von der Hip-Hop-Formation De La Soul ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot.

Wie der TV-Sender CNN und das Branchenmagazin «Pitchfork» am Sonntag (Ortszeit) berichteten, starb der Künstler mit dem bürgerlichen Namen David Jude Jolicoeur im Alter von 54 Jahren. Die Medien berichteten unter Berufung auf das Umfeld des Musikers. De La Soul, gegründet 1988, repräsentierte eine etwa sanftere Version des Raps als ihre historischen Vorbilder. Ihr Debütalbum «3 Feet High and Rising» mit dem Hit «Me, Myself and I» verschaffte dem Trio 1989 den Durchbruch.