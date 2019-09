SEOUL (dpa) - Der koreanisch-stämmige US-Bürger Kim Dong Chul hat eigenen Angaben zufolge während eines mehrjährigen Aufenthalts im sozialistischen Nordkorea für den US-Geheimdienst CIA spioniert.



Er sei nach dem Tod Kim Jong Ils, dem Vater des jetzigen nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, im Jahr 2011 von einem CIA-Agenten in Südkorea angeworben worden, sagte der heute 67-Jährige in einem Interview des NDR. Kim Dong Chul lebte seit 2001 als Geschäftsmann in Nordkoreas Sonderwirtschaftszone Rason nahe der russischen Grenze und hatte eine Reiseerlaubnis für das In- und Ausland.

Ein Gericht in Nordkorea hatte Kim im April 2016 wegen angeblicher Umsturzversuche zu mehrjähriger Zwangsarbeit verurteilt. Die Staatsmedien hatten damals berichtet, er sei zudem der Spionage für Südkorea für schuldig befunden worden. Im Mai des vergangenen Jahres kam er jedoch frei und kehrte zusammen mit zwei ebenfalls von Nordkorea freigelassenen Landsleuten zurück in die USA. Die Freilassung galt als Entspannungsgeste von Kim Jong Un vor seinem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Juni 2018 in Singapur.

Kim Dong Chul sagt im NDR-Interview, er habe sich bereit erklärt, seine Kenntnisse über das Regime in Pjöngjang und dessen Rüstungsprogramme weiterzugeben. In dem «Weltspiegel»-Bericht zeigt der mutmaßliche CIA-Agent laut NDR zudem Fotos von Zinkbarren aus Beständen der früheren Sowjetunion, die ihm Wissenschaftler des nordkoreanischen Atomprogramms gegen Schmiergeld überlassen hätten. Im Oktober 2015 sei er schließlich von einem Mittelsmann verraten und festgenommen worden.