Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.18

PJÖNGJANG (dpa) - Der syrische Präsident Baschar al-Assad möchte einem nordkoreanischen Medienbericht zufolge nach Nordkorea reisen, um den Machthaber Kim Jong Un zu treffen.

Assad habe dies beim Empfang des Beglaubigungsschreibens des nordkoreanischen Botschafters in Damaskus am 30. Mai gesagt, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA, die Kim als Sprachrohr dient, am Sonntag.

Ob ein Besuch Assads in Pjöngjang bereits konkret geplant ist, blieb unklar. Das ostasiatische Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms international isoliert. Zuletzt gab es eine politische Annäherung an Südkorea und Kontakte zu den USA. Am 12. Juni will Kim in Singapur mit dem US-Präsidenten Donald Trump über den Konflikt um die Atombewaffnung auf der koreanischen Halbinsel sprechen.

«Die Welt begrüßt die bemerkenswerten Ereignisse auf der koreanischen Halbinsel», wurde Assad zitiert. Er sei sich sicher, dass Kim den «Endsieg erringen und die Wiedervereinigung Koreas» erreichen werde.