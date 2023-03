Bericht prangert Sexismus und Rassismus in Londoner Polizei an

LONDON: In London wird am Dienstag ein Untersuchungsbericht vorgestellt, der für die skandalgeplagte Polizei verheerend ausfallen dürfte. Es wird allgemein erwartet, dass der unabhängige Report institutionellen Sexismus und Rassismus sowie Homophobie anprangern wird. Autorin Louise Casey, unabhängiges Mitglied des House of Lords, werde zudem vermutlich kritisieren, dass die Metropolitan Police (Met) ihre Beamten und Beschäftigten vor der Öffentlichkeit schütze, berichtete vorab die BBC.

Ranghohe Regierungs- und Polizeivertreter, die den Inhalt bereits kennen, sollen die Ergebnisse der Zeitung «Guardian» zufolge als «furchtbar» und «grauenhaft» beschrieben haben. Auch ein Zwischenbericht zeichnete bereits ein verheerendes Bild.

Der Bericht war in Auftrag gegeben worden, nachdem die Met ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht hatte: Im März 2021 hatte ein Polizist unter Zuhilfenahme seines Dienstausweises die 33-jährige Londonerin Sarah Everard entführt, vergewaltigt und ermordet. Aber auch danach kamen weitere Skandale ans Licht. Im Februar wurde ein Beamter zu langer Haft verurteilt, der fast 20 Jahre lang ein Dutzend Frauen wiederholt vergewaltigt hatte. Mehr als 100 Beamte, gegen die wegen sexuellen Fehlverhaltens ermittelt wird, sind noch regulär im Dienst.