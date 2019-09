TALLINN (dpa) - Estland will sich einem Medienbericht zufolge mit fast doppelt so vielen Truppen wie bisher am Anti-Terror-Einsatz der französischen Streitkräfte in Mali beteiligen.



Nach Planungen des Verteidigungsministeriums in Tallinn soll das estnische Kontingent an der Militärmission «Barkhane» in dem westafrikanischen Staat von 50 auf 95 Soldaten aufgestockt werden. Dies berichtete der estnische Rundfunk am Mittwoch.

Estland nimmt seit August 2018 an der Operation in der Sahelzone teil, mit der Frankreich gegen islamistische Terroristen vorgeht. Das Parlament in Tallinn hatte dafür ein Mandat zur Entsendung von bis zu 50 Solaten nach Mali erteilt - sie werden für Sicherungsaufgaben eingesetzt. Zu den geplanten zusätzlichen Truppen des EU- und Nato-Staats sollen dem Bericht zufolge auch Spezialeinheiten gehören.

Estland ist in Mali auch an der europäischen Ausbildungsmission EUTM und der UN-Friedensmission Minusma beteiligt.