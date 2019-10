Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.19

RIAD (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Saudi-Arabien sind einem Medienbericht zufolge mindestens 35 Ausländer ums Leben gekommen.

Die Opfer saßen in einem Charterbus, der in der Ortschaft Al-Achal mit einem Schaufelbagger kollidierte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Spa am frühen Donnerstagmorgen unter Berufung auf einen Polizeisprecher meldete. Vier weitere Bus-Insassen wurden demnach verletzt. Die Menschen in dem Bus stammten den Angaben zufolge aus asiatischen und arabischen Ländern. Ermittlungen zur Unfallursache seien aufgenommen worden.