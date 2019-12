Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.19

BANGKOK: An den ersten zwei der sogenannten sieben gefährlichen Tage zu den Neujahrsferien starben auf den Straßen des Landes bei 974 Verkehrsunfällen 109 Menschen. Verletzt wurden 993 Personen.

Gegenüber den Feiertagen in 2018/19 war es bei den Toten ein Rückgang um 3,5 Prozent, 1,4 Prozent weniger Verletzte und ebenfalls 1,4 Prozent weniger Zwischenfälle.

Am Freitag und Samstag wurden in der südlichen Provinz Surat Thani mit 33 die höchste Zahl an Unfällen gemeldet. Die höchste Zahl von Todesopfern (6) gab es in der nördlichen Provinz Chiang Rai und in Nakhon Sawan in der Zentralebene. Die höchste Zahl von Verletzten (37) meldete Surat Thani. Alkohol am Steuer war die häufigste Unfallursache, gefolgt von Verstößen gegen das Tempolimit. In 28 der 77 Provinzen gab es keine Verkehrsunfälle.