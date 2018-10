Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.18

Der Leiter des lokalen Gesundheitsamtes informierte die Medien über die Masern-Fälle. Foto: National News Bureau Of Thailand

YALA: Masern haben in der Provinz fast 500 Patienten infiziert und bereits sechs Menschenleben gefordert. Die Gesundheitsbehörde hat Eltern dringend geraten, ihre Kinder impfen zu lassen, sobald sie Symptome wie hohes Fieber, Husten, Hautausschlag und Bindehautentzündung aufweisen. Die Patienten sollten für mindestens eine Woche unter Quarantäne gestellt werden. Im Unterbezirk Sateng Nok wurden Massenimpfungen im lokalen Gesundheitszentrum und im Krankenhaus angeordnet. So soll verhindert werden, dass sich das Virus weiter verbreitet.

Nach Angaben des Leiters des Provinzgesundheitsamtes hat das Virus vom 1. bis 15. Oktober insgesamt 495 Patienten infiziert, sechs von ihnen sind der Krankheit erlegen. Der Bezirk Yaha wurde mit 127 Fällen am härtesten getroffen. Um die Situation zu bewältigen, wurde ein Notfall-Operationszentrum eingerichtet. Es ist das Ziel des Zentrums, die Ausbreitung des Virus in Krankenhäusern und öffentlichen Gesundheitszentren zu verhindern. Die Behörde will alle Patienten ausfindig machen und rechtzeitig impfen lassen.