Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.18

Ungeimpfte Straßenhunde sind die häufigste Ursache für Tollwut. Foto: The Thaiger

TAK: Eine Frau wurde von einem Hund gebissen und ist an Tollwut gestorben.

Sie ist der 16. Tollwuttote in diesem Jahr. Laut dem Generaldirektor des Disease Control Department, Dr. Suwanchai Watanayincharoen, war die 50 Jahre alte Frau im Vorjahr in Surat Thani von einem Hund am Handrücken gebissen worden. Anschließend hatte sie sich nicht gegen Tollwut impfen lassen. 15 der 16 Todesfälle waren durch infizierte Hunde verursacht worden, einer durch einen Katzenbiss. Die Tollwuttoten dieses Jahres wurden aus Buriram, Rayong, Surin, Songkhla, Trang, Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan, Phatthalung, Nong Khai, Yasothon, Kalasin, Mukdahan, Tak und Surat Thani gemeldet. Wer von einem Hund oder einer Katze gebissen wird, sollte unverzüglich eine Klinik oder ein Krankenhaus aufsuchen.