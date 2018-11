Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.18

KOH SAMUI: Koh Samui rüstet sich für die nahende Monsunzeit zwischen November und Neujahr.

Die Inselverwaltung Tesaban lässt seit Wochen Kanäle an den Straßen freibaggern oder säubern und erweitert an neuralgischen Stellen – wie beispielsweise an dem regelmäßig überfluteten Abschnitt vor dem Big-C-Einkaufszentrum in Bophut – die Abflusskanalisation. Für einen dreistelligen Millionenbetrag sollen so rund um die Insel Überschwemmungen bereits im Vorfeld vermieden werden. Laut Bürgermeister Ramnate Jaikwang hatte man im Tesaban auch anhand von Bürgereingaben gefährdete Stellen erfasst. Viele marode Straßen und Brücken seien saniert und wetterfester gemacht worden, sagt der Bürgermeister. Er sei zuversichtlich, dass Koh Samui für die nahende Regenzeit gut gewappnet ist.