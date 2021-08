Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.21

BANGKOK: Mit der Auftragsvergabe an Beraterfirmen hat die Stadtverwaltung einen weiteren Schritt zum Bau einer Monorail in einer öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) getan.

Die erste, 30 Milliarden Baht teure Grey-Line-Einschienenbahn führt über 19 Kilometer von Watcharapol nach Thong Lor. Die Route beginnt an der Pink Line am Bahnhof Watcharapol und führt in südlicher Richtung entlang der Pradit Manutham Road durch die Soi Nuanchan mit Anschluss zur Yellow Line am Bahnhof Lat Phrao 83 und zur Orange Line am Bahnhof Rama IX. Die Strecke führt weiter über die Light Red Line (Bang Sue-Hua Mak) zum Bahnhof Thong Lor, mit Anbindung zur BTS Sukhumvit Station. Der zweite Abschnitt geht von Phra Khanong nach Lumpini und von dort weiter nach Tha Phra.

Bei den Beraterfirmen handelt es sich um InfraTrans Consultants Co. Ltd., PricewaterhouseCoopers FAS Co., TransConsult Co., Planpro Co. Ltd. und Daoreuk Communications Co.