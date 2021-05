Benjakitti- und Lumpini-Park werden verbunden

Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.21

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die Verbindung der beiden öffentlichen Grünanlagen Benjakitti-Park und Lumpini-Park über Fußgängerwege und Fahrradwege als neues Touristenziel begrüßt.

Der General sagte, die Regierung anerkenne die Bedeutung des Benjakitti-Parks zu Ehren Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej dem Großen (Rama IX) und Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter. Der öffentliche Park sollte als touristisches Ziel dienen, er werde auch dazu beitragen, die Feinstaubbelastung zu reduzieren. Er sollte ein Ort sein, an dem Menschen lernten, Sport zu treiben, sich zu bewegen und Musik zu machen. Sie könnten an Familienaktivitäten teilnehmen und mit ihren Haustieren in ausgewiesenen Bereichen trainieren.

Letztes Jahr bat das Finanzministerium die Armee um Zusammenarbeit, um die zweite und dritte Phase der Entwicklung des Benjakitti-Waldparks fortzusetzen, der 41,44 Hektar (259 Rai) Land umfasst. Sobald die Entwicklung abgeschlossen ist, wird der Waldpark als Veranstaltungsort für die Feierlichkeiten zum 89. Geburtstag Ihrer Majestät Königin Sirikit am 12. August 2021 genutzt werden.

Die Verbindung von Benjakitti-Park und Lumpini-Park soll nach Vorschlägen des Finanzministeriums und der Stadtverwaltung mit Fußgängerwegen und Fahrradwegen erfolgen. Darüber hinaus wird der Lumpini Park anlässlich seines 100-jährigen Bestehens renoviert.