Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.18

CHACHOENGSAO: Beim Verkauf schwerer Motorräder (ab 400 ccm) hat Benelli Kaeway Thailand inzwischen den achten Platz besetzt. Nach dem Spitzenreiter Honda (Marktanteil über 45 Prozent) folgen Kawasaki, Triumph, Royal Enfield, BMW und Suzuki.

Mit einem Marktanteil von über 4 Prozent steht Benelli vor Ducati und Harley-Davidson. Das Unternehmen hat seine Produktionsstätte im Gateway Industrial Estate in Chachoengsao und kann dort im Jahr bis zu 15.000 Motorräder montieren. In 2018 sollen weitere drei Motorräder und im kommenden Jahr acht Premiere haben. Im ersten Halbjahr setzte Benelli 1.576 Maschinen ab. Bis Ende des Jahres sollen elf neue Ausstellungshallen mit Service-Center eröffnet werden. Dann ist Benelli an 34 Standorten in 28 Provinzen vertreten. Benelli wurde 1911 in Pesaro bei Rimini als Garage Benelli von sechs Brüdern gegründet. Seit 1. Oktober 2005 gehört das Unternehmen dem chinesischen Zweirad- und Motorenhersteller Qianjiang, dessen Produkte in Europa unter dem Namen Kaeway angeboten werden.