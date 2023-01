Von: Björn Jahner | 17.01.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) hat ihre Pflicht, sich um den Benchakitti Forest Park zu kümmern, nicht aufgegeben, teilte Gouverneur Chadchart Sittipunt am Montag (16. Januar 2023) der Presse mit. Er reagierte damit auf öffentliche Beschwerden über vertrocknete Bäume in dem Park.

Fotos, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen mehrere verwelkte Bäume in dem 300 Hektar großen öffentlichen Park im Bezirk Klong Toei, was auf mangelnde Bewässerung und Pflege hindeutet.

Am Sonntag wurden auf der Facebook-Seite Benchakitti Forest Park Fotos von Wasserfahrzeugen gepostet, die mit freiwilligen Soldaten besetzt waren, die die Bäume des Parks bewässerten. Die Beiträge veranlassten die Internetnutzer zu der Frage, warum die BMA ihrer Aufgabe, sich um den Park zu kümmern, nicht nachkommt.

Gouverneur Chadchart antwortete am Montag, dass die Pflege des Parks ausgelagert worden sei.

„Wir haben ein privates Unternehmen für die Pflege des Benchakitti-Park engagiert, da er auch als Lernzentrum dient und daher komplex gestaltet ist“, erklärte der Gouverneur. „Die Pflege eines so empfindlichen öffentlichen Parks ist etwas anderes als die eines Golfplatzes, wo Gras und Bäume das ganze Jahr über grün bleiben können.“

Er fügte hinzu, dass die BMA-Beamten mit der Abteilung für Instandhaltungstechnik der Armee, die den Park gebaut hat, zusammenarbeiten, um kurz- und langfristige Pläne für die Beschaffung nachhaltiger Wasserquellen für die Pflanzen im Park zu entwickeln, insbesondere in Dürreperioden.

„Die BMA kümmert sich um alle Parks in Bangkok gleichermaßen. Der Benchakitti-Park ist relativ neu und es gibt einige Aspekte, die wir von den Planern und Konstrukteuren lernen müssen, während wir weiter daran arbeiten“, betonte er.

Gouverneur Chadchart fügte hinzu, dass mehrere Behörden an der Pflege des Parks beteiligt sind, darunter das BMA-Büro für Entwässerung und Umwelt, das Finanzministerium, dem das Land gehört, und private Partner, die mit der Inspektion der Parkanlagen und der Wasserqualität des Sees beauftragt wurden.

„Wir danken Ihnen für Ihre Besorgnis über den Park. Die BMA tut sein Bestes, um alle geplanten [Anm. d. Red.: parkbezogenen] Projekte umzusetzen“, so der Gouverneur.

Der Benchakitti-Park wurde 2004 offiziell zu Ehren des 72. Geburtstags I.M. Königin Sirikit auf einem Grundstück eröffnet, das früher der thailändischen Tabakbehörde gehörte. Der Park befindet sich neben dem Queen Sirikit National Convention Center und ist mit Bangkoks anderem großen Park, Lumphini, durch einen 1,3 km langen aufgeständerten Fußgänger- und Fahrradweg an der südwestlichen Ecke verbunden. Benchakitti wurde im vergangenen Jahr als Waldpark erweitert und umfasst nun Feuchtgebiete, Fahrradwege, Hochwege und einen Fahrradweg.