Von: Björn Jahner | 08.11.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Regierung hat heute eine stattliche Summe von über 350 Millionen Baht an finanziellen Belohnungen an die herausragenden Medaillengewinner der Asienspiele und der Asiatischen Paraspiele, einschließlich ihrer engagierten Trainer und angeschlossenen Sportverbände, ausgezahlt.

Die feierliche Verteilung dieser Mittel fand im Regierungsgebäude statt und wurde von Premierminister Srettha Thavisin persönlich geleitet, wobei die Gesamtsumme sich auf 353,925 Millionen Baht belief.

Die thailändischen Athleten zeigten bei den 19. Asienspielen in Hangzhou, China, eine bemerkenswerte Leistung und sicherten sich insgesamt 58 Medaillen, was ihnen den achten Platz in der Gesamtwertung einbrachte. Gleichzeitig überzeugten ihre Kollegen bei den Para-Asienspielen mit beeindruckenden 108 Medaillen und erreichten den siebten Platz.

Gemäß der Belohnungspolitik des National Sports Development Fund (NSDF) wurden den Athleten großzügige Prämien zuteil: Zwei Millionen Baht für eine Goldmedaille, eine Million Baht für Silber und 500.000 Baht für Bronze. Ebenso erhielten die Trainer und Sportverbände finanzielle Anreize, wodurch die Gesamtbelohnung für die Athleten der Asienspiele 244,20 Millionen Baht ausmachte.

Der thailändische Takraw-Verband ragte als erfolgreichster Sportverband bei den Spielen hervor und erhielt einen Großteil dieser Mittel in Höhe von 86,80 Millionen Baht für ihre herausragenden Leistungen und vier Goldmedaillen. Weitere Verbände wie die Rowing and Canoeing Association und die Yacht Racing Association of Thailand profitierten ebenfalls erheblich und erhielten 44,45 Millionen bzw. 8,25 Millionen Baht.

Darüber hinaus wurden den Athleten der Asiatischen Paralympics insgesamt 109,725 Millionen Baht zuteil, wobei die Vergabe nach einer ähnlichen Struktur erfolgte.

Srettha, ein bekennender Sportenthusiast, betonte sein persönliches Interesse am Sport und versicherte, dass die Regierung weiterhin finanzielle Unterstützung für Athleten bereitstellen wird, die das Ansehen der Nation durch ihre herausragenden Leistungen steigern. Darüber hinaus versprach er, sich für verbesserte finanzielle Belohnungen sowohl für nichtbehinderte als auch für behinderte Sporttalente einzusetzen.