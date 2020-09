Belgier lebt vier Jahre illegal in Thailand und wirkt in Filmen mit

Foto: The Thaiger

BANGKOK: Die Immigration hat einen 49-jährigen Belgier verhaftet, der seit vier Jahren ohne Aufenthaltsgenehmigung in Thailand lebte und während dieser Zeit ohne Arbeitsgenehmigung in zahlreichen thailändischen Filmen mitwirkte.

Der Mann wohnte in Wang Thonglang, einem nordöstlichen Vorort von Bangkok. Der Belgier war im Jahr 1999 wegen einer Fälschung verhaftet und ausgewiesen worden. Er wurde auf die schwarze Liste gesetzt und durfte nicht wieder einreisen. Dennoch versuchte er es auf dem Flughafen Suvarnabhumi, wurde aber von Immigrationsbeamten zurückgewiesen. Anstatt zurück nach Belgien zu fliegen, gelangte der Mann über Myanmar und Kambodscha nach Thailand.

Der Belgier berichtete der Polizei, er sei von einem Talentagenten kontaktiert worden, weil er fließend Thailändisch sprechen konnte. Daraufhin hat er in thailändischen Dramaserien und Filmen in Nebenrollen mitgespielt. Er wurde zum Alibi-Ausländer, wenn Produzenten auf der Suche nach einem „Farang" in ihrem Film waren. Die Immigration hat den Schauspieler unter der Anklage der unerlaubten Einreise ins Königreich verhaftet. Der Verdächtige befindet sich jetzt auf dem Polizeirevier Wang Thonglang und wartet auf die Gerichtsverhandlung.