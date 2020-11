Written by: Björn Jahner

PATTAYA: Für einen guten Zweck haben sich bekannte ausländische Musiker aus Pattayas Residenten-Szene und der Rotary Club Jomtien-Pattaya zusammengetan, um mit einem Wohltätigkeitskonzert thailändische Bevölkerungsteile zu unterstützen, die durch die Covid-19-Krise in Armut gestürzt sind.



Im Grande Centre Point Pattaya an der Second Road (Terminal 21) richten sie am Sonntag, 15. November um 18.00 Uhr das „Covid Aid Charity Music Festival“ aus.

Live auf der Bühne:

Steve Cannon (Ex-Musiker von The Supremes, The Temptations, The Four Tops, The Spinners, Frankie Valle, The Four Seasons, The Fifth Dimension)

(Ex-Musiker von The Supremes, The Temptations, The Four Tops, The Spinners, Frankie Valle, The Four Seasons, The Fifth Dimension) Barry Upton (Gründer der britischen 90's-Band Steps und Bandmitglied der Sieger des Eurovision Song Contest Brotherhood of Man)

(Gründer der britischen 90's-Band Steps und Bandmitglied der Sieger des Eurovision Song Contest Brotherhood of Man) Mark Hodgkins (einer der besten Saxophonisten in Asien)

Gemeinsam mit der Power Jam Band, Paul Jackson, Paul Rosenburg, Bernie Webb, Mark Chalupsky und Miles Edwards werden sie den Zuschauern eine fünfstündige musikalische Show der Extraklasse mit besten Songs der 60er, 70er und 80er Jahre im Ambiente eines Fünf-Sterne-Hotels bieten.

Tickets sind im Vorverkauf bei Ray Whitley unter der Rufnummer 064-624.4400 sowie per E-Mail erhältlich und beinhalten neben der Livemusikshow auch ein Buffet und Getränke.

Alle Einnahmen werden hilfsbedürftigen Thailändern gespendet, die durch die Corona-Krise keine Chance mehr haben, Einnahmen zu erzielen. Mehr erfahren Sie auf Facebook.