Von: Björn Jahner | 01.10.18

PHUKET: Nachdem in Bangkok die Meldung über den Tod von vier Mädchen Anfang September für Aufsehen sorgte, die sich im März in einem Tattoo-Studio auf dem Klong-Lot-Markt in der Nähe des Königspalastes tätowieren ließen und vor wenigen Wochen an den Folgen einer HIV-bedingten Krankheitserscheinung gestorben sind, zieht auch das Gesundheitsamt auf Phuket die Zügel strammer und nimmt die auf der Urlaubsinsel tätigen Tätowierer genauer unter die Lupe.

Auch, wenn äußerst strittig ist, dass sich die jungen Frauen tatsächlich mit einer unhygienischen Tätowier-Nadel infiziert haben könnten, appellieren die lokalen Gesundheitsbehörden an die Betreiber von Tattoo-Studios auf der Urlaubsinsel, die geltenden Hygienevorschriften einzuhalten: