Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.20

BANGKOK: Rassismus werfen Expats den Organisatoren des Bangkok Midnight Marathon (BMM) vor, weil ursprünglich nur Thais zur Online-Registrierung des sportlichen Events am 13. Dezember zugelassen waren.

Die Organisatoren begründeten ihre Politik mit einem „neuen normalen Rennen“. Als ob es normal wäre, ausländische Läuferinnen und Läufer bei diesem sportlichen Highlight außen vor zu lassen. In den sozialen Netzwerken gab es denn auch wütende Kommentare zu diesem „neuen normalen Rennen“.

Boonperm Intanapasat, Direktor des BMM-Rennens, entschuldigte sich in einer Erklärung dafür, dass er nicht berücksichtigt habe, dass es hier viele Expats gibt, die an dem Rennen teilnehmen wollen. „Diese Gemeinschaft zu beleidigen ist das Letzte, was wir tun wollten. Wir lieben Athleten aller Nationalitäten“, fügte er an. BMM hat inzwischen auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt, dass sich Ausländer ab 13. August für das Rennen online registrieren können. Die Gebühr für den 21-km-Marathon beträgt 950 Baht.

Auch beim Bangsaen Marathon im November (DER FARANG berichtete) und Chiang Mai Marathon im Dezember nehmen die Veranstalter keine Anmeldungen von ausländischen Athleten an.