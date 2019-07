Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.19

PATHUM THANI: Weil er ein Darlehn über 400 Baht nicht zurückgezahlt hatte, musste ein 17-Jähriger sterben.

Die Polizei fand den Jugendlichen erstochen vor neben seinem Motorrad auf der Thay Koh Road nordwestlich von Bangkok. Er hatte Stichwunden am linken Schlüsselbein, an den Rippen und am linken Arm. In der Nähe, an einer Brücke beim Wat Krang, warteten mehrere Jugendliche. Ein 17 Jahre alter Freund des Getöteten berichtete, sie seien auf der Fahrt nach Hause gewesen. Ihnen seien zwei Männer auf einem Motorrad entgegengekommen. Und sein Freund sei zu diesen Jugendlichen gelaufen. In der Folge kam es laut der Polizei zwischen diesen jungen Männern zu einem Streit um 400 Baht, die das Opfer von einem ehemaligen engen Freuend geliehen, aber nicht zurückgezahlt hatte.