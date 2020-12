Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.20

BANGKOK: Reale Gehaltserhöhungen, die von multinationalen Unternehmen in Thailand angeboten werden, werden laut einer Umfrage von ECA International im Jahr 2021 zu den besten der Welt gehören, trotz der schwachen Aussichten für die Wirtschaft.

Die Umfrage legt nahe, dass Angestellte multinationaler Unternehmen in Thailand im Jahr 2021 mit einer durchschnittlichen realen Gehaltserhöhung (nach Inflation) von 2,7 Prozent rechnen können, was der gleichen Rate entspricht, die für Singapur prognostiziert wird. Die beiden Länder liegen im asiatisch-pazifischen Raum und weltweit an zweiter Stelle hinter Indonesien, wo in der jährlichen Gehaltsumfrage von ECA International für 2021 ein Anstieg von 3,8 Prozent prognostiziert wird.

Die Umfrage basierte auf Informationen, die zwischen dem 24. August und 25. September dieses Jahres zum Thema Gehaltserhöhungen für lokale Mitarbeiter von über 370 multinationalen Arbeitgebern in 68 Ländern gesammelt wurden. Zu den erfassten Sektoren gehörten Energie, Bergbau und Petrochemie, Chemie und Pharmazeutik, Transport und Logistik, Fertigung und Konsumgüter, Rechts- und Beratungsdienstleistungen, Ingenieurwesen und Technologie, Einzelhandel, Freizeit und andere Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen sowie gemeinnützige Einrichtungen. ECA International berät multinationale Unternehmen bei der Entsendung und Vergütung internationaler Mitarbeiter.