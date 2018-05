Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei hat einen Malaysier festgenommen, der bei einem Hauseinbruch in Bang Kabi von drei Geschäftsleuten von den Marshallinseln Wertsachen und Bargeld in Höhe von 12 Millionen Baht gestohlen haben soll.

Die drei Ausländer berichteten der Polizei Lat Phrao, dass nachts in das von ihnen gemietete Haus eingebrochen worden war. Der malaysische Mann wurde auf CCTV-Aufnahmen identifiziert. Er wurde am Sonntagabend auf dem Flughafen Don Mueang festgenommen, als er das Land verlassen wollte. Er soll gestanden haben, einer von drei Einbrechern zu sein, bestand aber darauf, dass die gestohlenen Waren noch in Thailand seien. Für die angeblichen Komplizen wurden Haftbefehle ausgestellt.

Laut den drei Geschäftsleuten war in ihrem Haus der Safe aufgebrochen worden. Entwendet wurden fünf Goldketten im Wert von 3 Millionen Baht, fünf Goldketten mit Jadeanhängern im Wert von 300.000 Baht, 28 Rolex-Uhren im Wert von 4,2 Millionen Baht, ein Buddha-Amulett mit Goldkette im Wert von 5 Millionen Baht und 4.000 US-Dollar (120.000 Baht).