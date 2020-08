NAKHON SI THAMMARAT: Drei Menschen wurden getötet, darunter eine schwangere Frau, und ein Fahrer erlitt schwere Verletzungen, als am Donnerstagabend im Bezirk Cha-uat ein Auto und ein Pick-up frontal aufeinanderprallten.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr vor einer Tankstelle im Dorf Nong Tao an der Straße Bolor-Khuan Nong Hong. Laut Oberst Thian Banthip, Chef der Polizei in Cha-uat, wurden die beiden Fahrzeuge, ein Isuzu-Pick-up und ein Toyota Yaris, durch die Wucht des Aufpralls von der Straße in die Böschung geschleudert. Der Fahrer des Pick-ups war schwer verletzt in dem total beschädigten Wagen gefangen. Er musste von Rettungshelfern befreit werden. Anschließend brachten ihn Sanitäter ins Cha-uat-Krankenhaus und später ins Hospital Maharaj Nakhon Si Thammarat.

Drei Personen im Alter von 22 bis 25 Jahren, ein Mann und zwei Frauen, starben an der Unfallstelle. Die Rettungskräfte brauchten mehrere Stunden, um ihre Leichen aus den Trümmern des Yaris zu bergen. Eine der Frauen war schwanger. Laut der Polizei sollen beide Fahrer zu schnell gefahren sein.