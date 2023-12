Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.23

BERLIN/LEER: Eine Serie von Bränden erschüttert das beschauliche Leer. Immer wieder stehen Scheunen in Flammen. Als dann bei einem der Feuer ein alteingesessener Bauer und stadtbekannter Stinkstiefel zu Tode kommt, wird die Sache ungemütlich. Der Mann war zuvor noch sturzbetrunken auf dem Dorffest herumgetorkelt. Die beiden Dorfpolizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) beginnen mit ihren Ermittlungen und stoßen schnell auf Widerstände.

Zu allem Überfluss scheint Henk nicht so ganz bei der Sache zu sein. Fast scheint es so, als würde er die Spurensuche seiner Kollegin sabotieren. «Feuerteufel» heißt die neue Folge des ZDF-«Friesland»-Krimis, die am Samstag um 20.15 Uhr im Zweiten läuft.

Beim Thema Brandstiftung wirkt der sonst nicht gerade schüchterne Henk plötzlich kleinlaut. Erst viel später erfahren wir, dass er als Jugendlicher selbst im Verdacht stand, ein Pyromane zu sein. Und dies als aktives Mitglied der Jugendfeuerwehr. Ein Biedermann als Brandstifter? Dazu hat Henk diesmal auch noch eine Affäre mit der Polizeipräsidentin, und das sollte nun wirklich niemand wissen. Vor allem nicht, weil die Vorgesetzte ihn ziemlich cool wieder abserviert, nachdem sie ihrem Lover alle Interna aus der Dienststelle entlockt hat.

Es geht also wieder drunter und drüber beim possierlich-provinziellen «Friesland»-Krimi. Regisseur Dominic Müller («Wilsberg») und Drehbuchautorin Anke Winschewski entfachen eine muntere Mördersuche, obwohl die Stimmung diesmal eher gedämpft wirkt, und können sich ansonsten auf ihr eingespieltes Team verlassen.

Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) hat als Freiwilliger Feuerwehrmann alle Hände voll zu tun, und schwelgt ansonsten mittels eines Mixtapes in Erinnerungen an lange vergangene Scheunenpartys. Die beiden versierten Apothekerinnen Insa Scherzinger (Theresa Underberg) und Melanie Harms (Tina Pfurr) kümmern sich mal wieder um die kriminaltechnischen Details und halten dem stark unter Druck geratenen Choleriker und Polizeichef Brockhorst (Felix Vörtler) den Rücken frei.

Die Reihe der Verdächtigen ist in dieser Folge so endlos wie das Wattenmeer. Neben verdrucksten Nachbarn und argwöhnischen Neuzugezogenen kommt auch ein alter Bekannter in Frage: Süher Özlügüls umtriebiger Bruder Yunus (Yunus Cumartpay) arbeitet neuerdings als Versicherungsvertreter und hat dem halben Dorf Brandschutzpolicen verkauft. Aber der bärtige Knuddeltyp kommt natürlich nicht wirklich als zündelnder Feuerteufel in Betracht.

Also alles wie gehabt in diesem sympathische Regionalkrimi, der erst zum Ende hin mit einer unerwarteten Wendung noch einmal Fahrt aufnimmt. Das TV-Publikum mag die Friesland»-Reihe weiterhin gerne: Die letzte Episode «Landfluchten» vom Mai 2023 sahen 6,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ein Marktanteil von 25,5 Prozent. Da brennt so schnell nichts an.