KRABI: Acht ausländische Touristen und zwei Thais wurden am Dienstagnachmittag beim Unfall eines Minibusses teils erheblich verletzt.

Der Bus sollte die Fahrgäste von der Koh Samui nach Krabi bringen. Gegen 14 Uhr kam das Fahrzeug auf der Southern Sea Road im Bezirk Plai Phraya von der Fahrbahn ab und kippte in einem Seitengraben um. Zwei ausländische Frauen hatten Kopfverletzungen erlitten und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Sie sollen sich in einem stabilen Zustand befinden. Die anderen Fahrgäste kamen mit leichten Verletzungen davon und konnten in einem anderen Van die Fahrt fortsetzen. Der leicht verletzte 35 Jahre alte Fahrer sagte aus, er habe die Kontrolle über den Minibus verloren. Die Polizei glaubt, dass er am Lenkrad eingeschlafen war.