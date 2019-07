Bei Bauarbeiten TOT-Leitung durchtrennt

Von: Björn Jahner | 11.07.19

PATTAYA: Da Bagger bei Bauarbeiten auf der Pattaya Klang Road aus Versehen ein Kabel des Telekommunikationsanbieters TOT durchtrennt haben, müssen viele Kunden des Anbieters noch mindestens zwei Wochen ohne Festnetzanschluss auskommen.

Arbeiter der Provincial Electricity Authority (PEA) durchtrennten am 3. Juli versehentlich eine Hauptleitung der TOT auf Höhe der Kreuzung Pattaya Klang / Soi 14. Rund 2.500 Kunden in Zentral- und Süd-Pattaya sowie auch in Naklua sollen laut TOT von dem Schaden betroffen sein. Da das staatliche Telekommunikationsunternehmen praktisch alle Festnetzanschlüsse der Stadt bereitstellt, sind besonders Unternehmen aber auch Krankenhäuser von der Störung betroffen. Privathaushalte hingegen weniger, da die meisten auf private Anbieter zurückgreifen. TOT hat angekündigt, den Schaden positiv nutzen zu wollen: Statt die alte durchtrennte Kupferleitung zu reparieren, soll sie durch ein modernes Glasfaserkabel ersetzt werden.

PEA-Projektleiter Nawachinnanat Wuthwachinsa übernahm zwischenzeitlich die Verantwortung für den Schaden und informierte, dass das mit den Bauarbeiten beauftragte Unternehmen für den entstandenen Schaden aufkommen werde.