BANGKOK: Die Behörden haben die Bevölkerung in weiten Teilen Thailands, darunter auch in Bangkok und Umgebung, gewarnt, sich wegen der extremen Hitze nicht im Freien aufzuhalten.

Teile Asiens verzeichnen in diesem Monat extreme Hitze, wobei in einigen Ländern rekordverdächtige Temperaturen gemessen wurden. In Bangladesch und Teilen Indiens führt die extreme Hitze zu einem sprunghaften Anstieg des Strombedarfs, was für Millionen von Menschen zu Stromausfällen und Engpässen führt.

Nach Angaben des Wetterdienstes erreichte die Temperatur im Bang-Na-Bezirk in Bangkok 42 Grad Celsius, während der Hitzeindex – der die relative Luftfeuchtigkeit berücksichtigt und die gefühlte Temperatur misst – einen Rekordwert von 54 Grad erreichte.

Die Behörden warnen die Einwohner, Aktivitäten im Freien zu vermeiden und sich vor der Gefahr eines Hitzschlags in Acht zu nehmen.

Nach Angaben der thailändischen Behörde für Katastrophenschutz und -begrenzung liegen die Temperaturen in mindestens 28 Provinzen über 40 Grad.

Regierungssprecher Anucha Burapachaisri sagte, dass die jüngste extreme Hitze den Stromverbrauchsrekord gebrochen hat: Am 6. April wurden in Thailand mehr als 39.000 Megawatt verbraucht, was den bisherigen Rekord von 32.000 Megawatt im April letzten Jahres übertraf.

Mathinee Yucharoen, eine Forscherin für Küstenozeanografie und Klimawandel an der Prince of Songkla University, sagte gegenüber Reuters: „Was im Moment passiert, wird durch den Klimawandel verursacht, der abnormales (Wetter) und ein Phänomen beeinflusst, das als extremes Wetter bezeichnet wird.“