MOSKAU: Nach der Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny haben die russischen Behörden ihr Vorgehen gegen Mitarbeiter und Unterstützer des Oppositionellen massiv verschärft. Nawalnys Pressesprecherin Kira Jarmysch wurde nach einen Protestaufruf die ganze Nacht von der Polizei festgehalten und fand sich am Freitag vor Gericht wieder, wie sie im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Sie sei zu neun Tagen Arrest verurteilt worden, sagte sie. Mehrere Koordinatoren von Regionalvertretungen Nawalnys kamen ebenfalls in Gewahrsam, darunter in Wladiwostok, Krasnodar und Kaliningrad.

In rund 70 russischen Städten sind an diesem Samstag Proteste geplant gegen die Inhaftierung Nawalnys und gegen Repressionen unter Kremlchef Wladimir Putin. Auch die EU und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten Nawalnys Freilassung gefordert.

Putins Sprecher Dmitri Peskow warnte vor der Teilnahme an nicht genehmigten Protesten. Die russischen Sicherheitsorgane kündigten an, alles dafür zu tun, um Demonstrationen zu verhindern. Demonstrationen werden in Russland bereits seit Monaten nicht mehr genehmigt - unter Verweis auf die Corona-Pandemie.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) kritisierte in einer Mitteilung den «Missbrauch von Corona-Maßnahmen», um das Recht auf Versammlungsfreiheit zu beschneiden. Mit den Festnahmen von Aktivisten und breiter Einschüchterung werde versucht, die Solidarität mit dem inhaftierten Putin-Gegner Nawalny zu verhindern.

Die Behörden wiesen Nawalnys Mitarbeiter Vladlen Los, einen Staatsbürger von Belarus (Weißrussland), aus und verhängten bis 2023 eine Einreisesperre gegen ihn. Hochschulen drohten damit, Studenten wegen der Teilnahme an den Kundgebungen zu exmatrikulieren. Eltern könnten zur Rechenschaft gezogen werden, wenn ihre Kinder zu Protesten gingen, hieß es. Soziale Netzwerke wie Twitter, Facebook, VKontakte und TikTok erhielten Medien zufolge Aufforderungen, keine Protestaufrufe zu verbreiten. Es drohen hohe Strafen.

Nawalny war nach seiner Rückkehr aus Deutschland nach Russland in einem umstrittenen Eilverfahren am Montag zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Ihm drohen zudem viele Jahre Gefängnis und mehrere Prozesse. Hinter dem Vorgehen der Justiz und hinter einem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok vom 20. August sieht er ein «Killerkommando» des Inlandsgeheimdienstes FSB unter Putins Befehl. Putin und der FSB weisen die Anschuldigungen zurück. Die EU hat wegen des Anschlags Funktionäre in Russland mit Sanktionen belegt.

Fall Nawalny: EU-Parlament verlangt weitere Sanktionen gegen Russland

BRÜSSEL/MOSKAU: Nach der Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny hat das Europaparlament weitere Sanktionen gegen Russland gefordert. Die verantwortlichen Personen und Organe für die Vergiftung, Verhaftung und Verurteilung Nawalnys sollten bestraft werden, forderten die EU-Abgeordneten in einer Entschließung am Donnerstag. Auch russische Oligarchen und deren Familien sollen demnach mit Sanktionen belegt werden. «Die Europäische Union sollte nicht länger ein Ort sein, der russischen Reichtum unklarer Herkunft willkommen heißt», hieß es in dem Dokument.

Das Parlament verlangte von der Staatengemeinschaft zudem, die Beziehung zu Russland neu zu definieren. Im Zentrum müssten demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit, Grund- und Menschenrechte stehen. Kooperationen müssten kritisch hinterfragt werden, so auch die Ostseepipeline Nord Stream 2. Die Abgeordneten sprachen sich für einen sofortigen Stopp des Projekts aus.

Aus Moskau kam umgehend Kritik an der «Resolution». Eine Verknüpfung des Pipeline-Baus mit dem Vorgehen gegen Nawalny sei eine unzulässiger Druck auf die Justiz und eine Einmischung in russische Angelegenheiten, meinte der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Leonid Sluzki. «Wir wundern uns schon gar nicht mehr über die antirussische Voreingenommenheit und Berechenbarkeit der Europaabgeordneten.»

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte in der Plenardebatte am Dienstag darauf hingewiesen, dass Sanktionen in der Verantwortung des Rates der Mitgliedsstaaten lägen. Wenn diese es wünschten, würde man auch mit restriktiven Maßnahmen reagieren. Borrell hatte betont, die Beziehung der EU zu Russland sei nicht auf die Vergiftung Nawalnys zu reduzieren. Man müsse Kommunikationskanäle offen halten.

Mehrere EU-Staatenvertreter hatten weitere Sanktionen als realistisches Mittel bezeichnet. Bereits im vergangenen Jahr hatte die EU in Folge von Nawalnys Vergiftung mit dem Kampfstoff Nowitschok im August Einreise- und Vermögenssperren gegen mutmaßliche Verantwortliche aus dem Umfeld von Russlands Präsident Wladimir Putin verhängt. Nawalny war nach seiner medizinischen Behandlung in Deutschland am Wochenende nach Russland zurückgekehrt und wurde dort umgehend verhaftet. In einem Eil-Verfahren wurde er wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.

Merkel nennt Freilassung Nawalnys «sehr dringlich»

BERLIN/MOSKAU: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat noch einmal mit Nachdruck die sofortige Freilassung des bei seiner Rückkehr aus Deutschland nach Russland festgenommenen Kremlkritikers Alexej Nawalny gefordert. «Wir glauben, dass das absolut richtig wäre und auch sehr dringlich ist», sagte Merkel am Donnerstag in Berlin.

Zuvor hatte sich der Kreml solche Aufrufe als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten verbeten. Der finnische Präsident Sauli Niinistö sprach Nawalnys Inhaftierung bei einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin an, hieß es in Moskau.

Der Kremlkritiker Nawalny war am Montag nach seiner Rückkehr von Deutschland nach Russland in einem umstrittenen Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Hinter dem Vorgehen der Justiz und hinter einem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok vom 20. August sieht er ein «Killerkommando» des Inlandsgeheimdienstes FSB unter Putins Befehl. Putin und der FSB weisen die Anschuldigungen zurück. Die EU hat wegen des Anschlags ranghohe Funktionäre in Russland mit Sanktionen belegt.

Merkel und andere Mitglieder der Bundesregierung hatten in den vergangenen Tagen mehrfach die Freilassung Nawalnys gefordert. Der Kreml hatte sich dagegen verwahrt. «Das ist eine innere Angelegenheit der Russischen Föderation, wir erlauben es nicht, sich da einzumischen», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Nawalnys Anwälte reichten am Donnerstag Beschwerde gegen das umstrittene Eilverfahren vom Montag ein. Nawalny soll gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben, konkret geht es demnach um Meldeverstöße in Russland, während es sich in Deutschland von dem Mordanschlag erholt hatte.

Russlands Generalstaatsanwalt Igor Krassnow bezeichnete Nawalny als «Verbrecher». Der 44-Jährige sei kein «Opfer». Die Behörden lehnen seit Monaten ein Ermittlungsverfahren ab, weil sie bezweifeln, dass Nawalny vergiftet wurde. Mehrere Labors, darunter eins der Bundeswehr, hatte allerdings den Kampfstoff im Blut Nawalnys zweifelsfrei nachgewiesen.

Wegen der Inhaftierung Nawalnys mehren sich in Russland Protestaufrufe im Internet gegen den Machtapparat für diesen Samstag. Medien zufolge stellte die Staatsanwaltschaft den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, TikTok und anderen Verwarnungen zu, keine Aufrufe zu Protesten zu verbreiten.