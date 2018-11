LAGOS (dpa) - Bei mutmaßlichen Angriffen von Boko-Haram-Kämpfern in Nigeria sind Behörden zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. Bewaffnete Kämpfer hätten zunächst mehrere Dörfer im Bundesstaat Borno im Nordosten des Landes angegriffen, sagte am Donnerstag der regionale Koordinator des Katastrophenschutzes, Bashir Garga.



Etliche Menschen seien am Mittwochabend zu einem in der Nähe liegenden Lager für Binnenflüchtlinge gerannt. Daraufhin griffen die Kämpfer demnach einen Markt vor dem Camp an. Ein Bewohner eines der Dörfer, Abu Abdulsalam, sprach von insgesamt 13 Toten. Die Angreifer hätten auch Teile der Dörfer und des Lagers niedergebrannt.

Die Terrormiliz Boko Haram verübt im Nordosten Nigerias und angrenzenden Gebieten immer wieder Angriffe und Anschläge. Dabei hat sie seit 2009 mindestens 20.000 Menschen getötet.